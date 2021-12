«Il Napoli è il peggior avversario possibile per il Barça», in Spagna s’è capovolto il mondo (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il Napoli è il peggior avversario che poteva capitare al Barcellona”. In Spagna s’è capovolto il mondo blaugrana. Ora è il Barcellona che sacramenta per il sorteggio di Europa League, sui media catalani. Il tono dei commenti è più o meno simile anche sugli altri giornali, ma La Vanguardia sottolinea che rispetto all’unico precedente in piena Champions pandemica “il Barça che incontrerà il Napoli sarà molto diverso. Non ci sono più Messi, Griezmann e Luis Suárez. Non ne è rimasto nessuno. Né Rakitic, né Arturo Vidal né Semedo”. “La squadra italiana, invece, ha cambiato poco, pochissimo, spina dorsale, anche se in estate Luciano Spalletti è subentrato in panchina a Gennaro Gattuso. In questi due anni ha perso solo José Callejón. La sua rosa è ancora più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ilè ilche poteva capitare al Barcellona”. Ins’èilblaugrana. Ora è il Barcellona che sacramenta per il sorteggio di Europa League, sui media catalani. Il tono dei commenti è più o meno simile anche sugli altri giornali, ma La Vanguardia sottolinea che rispetto all’unico precedente in piena Champions pandemica “ilche incontrerà ilsarà molto diverso. Non ci sono più Messi, Griezmann e Luis Suárez. Non ne è rimasto nessuno. Né Rakitic, né Arturo Vidal né Semedo”. “La squadra italiana, invece, ha cambiato poco, pochissimo, spina dorsale, anche se in estate Luciano Spalletti è subentrato in panchina a Gennaro Gattuso. In questi due anni ha perso solo José Callejón. La sua rosa è ancora più ...

