"Il mio scopo è sbatterla fuori". Mai così diretta Jessica Selassié: è avvelenata. Volano parole grosse al GF Vip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip termina lunedì 14 marzo 2022, pertanto la puntata del 13 dicembre non sarà l'ultima del reality. Alfonso Signorini ha dato ufficialmente l'annuncio della fine del reality durante l'ultima diretta e ognuno dei vipponi ha accolto a modo suo la notizia. Il conduttore ha chiamato in Super Led i 15 concorrenti della 'vecchia guardia', facendo ripercorrere a tutti loro i best momenti di questi 3 mesi di gioco. Subito dopo, Signorini ha rimandato tutti in salone tranne Giucas Casella e Miriana Trevisan, che, essendo i "sensitivi" del gruppo, sono andati in Mistery Room e hanno scoperto la data della finale. Chi rischia di uscire veramente dal gioco poiché è in nomination è Maria Monsè che nelle ultime ore è finita nel mirino di Jessica Selassiè. Parlando con Francesca Cipriani e Davide Silvestri, la princess ha spiegato di non ...

