Il Ministero chiarisce | gli under12 sono esentati da Green Pass

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il decreto legge stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 annidalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il”. A ribadirlo è ildella Salute.

... vale la pena vaccinare i bambini a 11 anni senza ottenere il Green Pass o meglio aspettare che compiano i 12 in modo da ottenere la regolare certificazione verde? Ildella Salute:...E' quanto ha reso noto ildella salute del Messico. Il numero totale dei morti dall'... i decessi e i ricoveri, comela Cnn. Abbiamo più pazienti di quanti ne abbiamo mai avuti in ...A ribadirlo è il ministero della Salute.Neanche per palestre e piscine è richiesto il Super Green pass, ma basta il pass semplice. Green pass sospeso per i positivi. Il Garante si sta anche occupando di un'altra questione, ovvero della sosp ...