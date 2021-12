Il Milan sceglie ancora Limonta: nuovo campo in erba ibrida a Milanello (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cologno al Serio. Il Milan sposa ancora la qualità made in Italy di Limonta Sport per il suo nuovissimo campo in erba ibrida del centro sportivo di Milanello. Un connubio che dura da oltre 18 anni: 5 campi a 11 giocatori, 1 a 7 giocatori, 1 a cinque e 1 gabbia sono gli artificiali tra i centri sportivi di Milanello e Vismara. A questi si affiancano 2 campi in erba ibrida MIXTO, la tecnologia Lay&Play che permette di unire i vantaggi dell’erba naturale a quelli dell’artificiale. Ma proprio nel mese di ottobre Milanello è stato arricchito di un nuovo campo in erba ibrida grazie alla tecnologia Verdemix, un ibrido ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cologno al Serio. Ilsposala qualità made in Italy diSport per il suo nuovissimoindel centro sportivo diello. Un connubio che dura da oltre 18 anni: 5 campi a 11 giocatori, 1 a 7 giocatori, 1 a cinque e 1 gabbia sono gli artificiali tra i centri sportivi diello e Vismara. A questi si affiancano 2 campi inMIXTO, la tecnologia Lay&Play che permette di unire i vantaggi dell’naturale a quelli dell’artificiale. Ma proprio nel mese di ottobreello è stato arricchito di uningrazie alla tecnologia Verdemix, un ibrido ...

