Il Manchester United sogna il colpo dell'anno: contatti avviati con Raiola!

Edinson Cavani può lasciare il Manchester United. Se non da subito, sicuramente a giugno. Il suo addio libererà un posto che i Red Devils intendono riempire con un nome di lusso. Erling Braut Haaland, Manchester United Il sogno sul taccuino dei dirigenti dello United porta il nome di Erling Haaland. Ci sono già stati contatti con Raiola per un suo possibile approdo a Manchester a giugno. Le alternative al norvegese sono Joao Felix, Timo Werner e Alexander Isak. A riportarlo è il Daily Mail.

