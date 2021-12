Il look natalizio di David Beckham con il maglione dedicato alla moglie Victoria (Di lunedì 13 dicembre 2021) In casa Beckham è tutto pronto per le feste. L’ex calciatore ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae insieme alla moglie, mentre indossa un maglione natalizio dedicato proprio ad un vecchio successo di Victoria: l’album Spiceworld, pubblicato dalle Spice Girls nel 1997. È quindi la girl band che anni fa lanciò la sua compagna alla notorietà, ad essere protagonista del simpatico golf blu indossato da David Beckham, con tanto di fiocchi di neve stilizzati e disegno del pianeta terra con una grande scritta rossa, che riprende il titolo del disco. Un’opera che ha venduto circa 20 milioni di copie e conquistato numerosi dischi di platino. “Sono un fan di Victoria ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) In casaè tutto pronto per le feste. L’ex calciatore ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae insieme, mentre indossa unproprio ad un vecchio successo di: l’album Spiceworld, pubblicato dalle Spice Girls nel 1997. È quindi la girl band che anni fa lanciò la sua compagnanotorietà, ad essere protagonista del simpatico golf blu indossato da, con tanto di fiocchi di neve stilizzati e disegno del pianeta terra con una grande scritta rossa, che riprende il titolo del disco. Un’opera che ha venduto circa 20 milioni di copie e conquistato numerosi dischi di platino. “Sono un fan di...

