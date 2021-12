Il libro che denuncia gli abusi sulle donne nelle congregazioni femminili (Di lunedì 13 dicembre 2021) «L’attenzione agli abusi di autorità e di potere. Su questo ultimo tema ho avuto in mano un libro di recente pubblicazione di Salvatore Cernuzio sul problema degli abusi. Ma non degli abusi eclatanti: è sugli abusi di tutti i giorni, che fanno male alla forza della vocazione». Parole a sorpresa, e in un certo senso validanti un non facile lavoro d’inchiesta, quelle pronunciate sabato da Papa Francesco durante l’udienza alla plenaria della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Parole ancora più significative, se si considerano la delicata importanza nello scacchiere curiale/ecclesiale del dicastero, guidato da un fedelissimo bergogliano qual è il cardinale João Braz de Aviz, e il ruolo del citato Salvatore Cernuzio, già collaboratore di punta di Andrea ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) «L’attenzione aglidi autorità e di potere. Su questo ultimo tema ho avuto in mano undi recente pubblicazione di Salvatore Cernuzio sul problema degli. Ma non deglieclatanti: è suglidi tutti i giorni, che fanno male alla forza della vocazione». Parole a sorpresa, e in un certo senso validanti un non facile lavoro d’inchiesta, quelle pronunciate sabato da Papa Francesco durante l’udienza alla plenaria della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Parole ancora più significative, se si considerano la delicata importanza nello scacchiere curiale/ecclesiale del dicastero, guidato da un fedelissimo bergogliano qual è il cardinale João Braz de Aviz, e il ruolo del citato Salvatore Cernuzio, già collaboratore di punta di Andrea ...

