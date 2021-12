Il legale di Gina Lollobrigida | Pronta un' istanza di revoca del tutore

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È'l'didell'amministratore di sostegno' per. Lo ha reso noto l'avvocato Antonio Ingroia alla vigilia dell'udienza nel processo per circonvenzione di incapace ...

Advertising

DonnaGlamour : Gina Lollobrigida, il suo legale chiede la revoca dell’amministrazione di sostegno - solospettacolo : Il legale di Gina Lollobrigida: 'Pronta istanza di revoca del tutore' - infoitcultura : Gina Lollobrigida, il suo legale «Pronta istanza di revoca del tutore» - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il legale di Gina Lollobrigida: 'Pronta istanza di revoca del tutore'. L'attrice torna a Domenica in: ''Voglio essere li… - Giacinto_Bruno : Il legale di Gina Lollobrigida: 'Pronta istanza di revoca del tutore' - Cinema - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : legale Gina

'Nel processo l'avvocato della signora Lollobrigida è stato nominato dall'amministratore di sostegno, non è stato indicato da lei', ha spiegato il. Leggi AncheLollobrigida, la Cassazione ...Maggiore libertà perLollobrigida, questo chiede il suoAntonio Ingroia al giudice che martedì 14 dicembre, darà il suo verdetto sulla richiesta di revoca dell'amministrazione di sostegno.L'avvocato di Gina Lollobrigida, Antonio Ingroia, ha chiesto la revoca del tutore di sostegno alla diva, in moda che possa scegliere da sola da chi essere difesa ...È pronta "l'istanza di revoca dell'amministratore di sostegno" per Gina Lollobrigida. Lo ha reso noto l'avvocato Antonio Ingroia alla vigilia dell'udienza nel processo per circonvenzione di incapace n ...