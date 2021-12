Il Grande Fratello Vip si allunga fino al 14 marzo Aldo Montano e Manuel Bortuzzo abbandonano il gioco | Katia Ricciarelli resta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante la puntata delVip6 andata in onda venerdì 10 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la nuova data della finale: il 142022. Una volta appresa la notizia, i Vip sono rimasti senza parole. Il programma ha quindi deciso di dare loro un paio di giorni per riflettere e decidere se rimanere o lasciare la Casa. Oggi 13 dicembre comunicheranno la propria decisione, ma nel mentre sembra che qualcuno l’abbia già palesata e sui social serpeggiano le prime indiscrezioni.vorrebbe trascorrere le feste con la famiglia e quindi lascerà il. Medesima la scelta di, il quale vorrà seguire evidentemente la promozione del film dedicato alla sua vita ‘Rinascere’, pellicola ...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla ventisettesima puntata - __ladyf : Grande Fratello Vip, Lulù a Manuel: 'Comunque vada, con te sempre, ti amo' - Greta251003 : @girl_juventus Questa sono io quando guardo il grande fratello ?? - biebspvrpose : ?? manifestando che Gianmaria vinca questo grande fratello. ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... una pletora di coloriti personaggi da vezzeggiare a più non posso, che occupano gli studi neanche fosse una corposa edizione delNip. Sconosciuti alla ribalta ad alto tasso di ...Torna ilVip 2021 con una nuova diretta serale, e non poteva mancare il prezioso punto di vista della Marchesa d'Aragona , la sua rubrica " Adoratamente con stile " che analizza tutto ciò che ...Manila Nazzaro potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello VIP in anticipo: la concorrente avrebbe ricevuto una telefonata dai familiari che la ...Piovono critiche sull'attore parmense: scetticismo sia all'interno della Casa, sia all'esterno, dove alcuni ex gieffini hanno fatto del sarcasmo sul 38enne ...