Il governo sta valutando un prolungamento dello stato di emergenza per altri 2 - 3 mesi

Advertising

matteosalvinimi : Basta riduzioni delle giornate di pesca: i parlamentari della Lega, che ringrazio, hanno ottenuto che il governo po… - AndreaMarcucci : Lo sciopero generale indetto da #Cgil ed #Uil è immotivato ed ingiusto, ci ripensino. Il Governo sta facendo tanto… - lucianonobili : “Con il governo Draghi abbiamo tagliato 8 miliardi di euro di tasse, garantito le risorse per ridurre il caro bolle… - Veleno67369838 : @liliaragnar Io non cado dal 75 a nessuna di queste truffe politiche...sono tutti colleghi 'loro' e hanno bisogno d… - SerenaMaurelli : @matteosalvinimi Chiedili a chi sta al governo ovvero tu???? -

Ultime Notizie dalla rete : governo sta

La7

Preoccupa la variante Omicron, chedestando allarme anche in Europa. In Gran Bretagna ilstima che la nuova versione del virus in due giorni sarà prevalente a Londra, e già oggi ......ma prima della decisione dell'esecutivo non si esclude un incontro tra i governatori e il. ... 'Purtroppo si', Omicronportando a ricoveri e purtroppo e' stato confermato che almeno un ...Il Governo è orientato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Domani, secondo quanto ha anticipato in serata l'agenzia Ansa, ci potrebbe ...Lo stato di emergenza è stato istituito dalla legge varata dal governo Conte 2, ed è prorogabile fino al 31 gennaio 2022. Per andare oltre sarebbe necessaria una nuova legge.