Il Governo potrebbe prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. La decisione è imminente. Se ne parlerà già domani in Consiglio dei ministri. Il Governo è orientato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Domani, secondo quanto ha anticipato in serata l'agenzia Ansa, ci potrebbe essere la riunione del Consiglio dei ministri che dovrebbe decidere sulla proroga. L'accelerazione è stata decisa dal premier, Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità legate all'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Secondo quanto riferisce l'Agi sono due le ipotesi sul tavolo del Consiglio dei ministri: la prima è quella di arrivare fino al 31 marzo, ma occorrerebbe passare attraverso il Parlamento, la seconda è quella di 'allungare' la scadenza del 31 dicembre di un mese.

