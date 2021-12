Il gas supera i 117 euro per Mwh ad Amsterdam (Di lunedì 13 dicembre 2021) MILANO – Nuovo balzo del prezzo del gas che segna ad Amsterdam un rialzo del’11,05% a 117,46 euro al Mwh, il valore più altro dopo il picco dello scorso 6 ottobre a 125,76 euro. E’ quanto si legge in un lancio dell’agenzia di stampa Ansa. In forte crescita anche le quotazioni per Unità Termica (Mmbtu) a Londra (+12% a 3 sterline). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) MILANO – Nuovo balzo del prezzo del gas che segna adun rialzo del’11,05% a 117,46al Mwh, il valore più altro dopo il picco dello scorso 6 ottobre a 125,76. E’ quanto si legge in un lancio dell’agenzia di stampa Ansa. In forte crescita anche le quotazioni per Unità Termica (Mmbtu) a Londra (+12% a 3 sterline). L'articolo L'Opinionista.

Gas: supera i 117 euro per Mwh ad Amsterdam Nuovo balzo del prezzo del gas che segna ad Amsterdam un rialzo del'11,05% a 117,46 euro al Mwh, il valore più altro dopo il picco dello scorso 6 ottobre a 125,76 euro. In forte crescita anche le quotazioni per Unità Termica (...

MILANO - Nuovo balzo del prezzo del gas che segna ad Amsterdam un rialzo del'11,05% a 117,46 euro al Mwh, il valore più altro dopo il picco dello scorso 6 ...

