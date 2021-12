Il Fashion Film Festival Milano torna in formato “ibrido”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ottava edizione delsi terrà dal 14 al 18 Gennaio 2022: anche il pubblico premierà un’opera, 13 dicembre 2021 – L’ottava edizione delsi terrà dal 14 al 18 gennaio 2022, è realizzata in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia. Il 14 gennaio l’evento internazionale, fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro, che celebra l’universo creativo fra moda e cinema, aprirà la sua Rassegna ricca e articolata con un format, digitale e in presenza. L’ottava edizione si svilupperà su tre piattaforme in ...

La CortinaWeek 2021 vede confermarsi tra i suoi sponsor la Cooperativa di Cortina che ... ha proposto Cinematics, le più belle musiche da, all'Alexander Hall. Ha aperto i battenti, in ...Similmente le scarpe: nei ricchi anni Ottanta, nelle redazioni deimagazine, le ragazze à ... Non è il set di unhard: sono tutte scarpe che le donne portano adesso', scriveva all'inizio ...I tre brand più cool del momento hanno scelto Milano per sfilare dal 14 al 18 gennaio, durante una Fashion Week maschile ricca di novità, feste ed eventi, per un totale di 68 appuntamenti, tra i quali ...Torna in un format ibrido, digitale e in presenza, l'evento internazionale che celebra l’universo creativo fra moda e cinema.