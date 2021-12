Il dolore degli studenti del prof morto | “Gli saremo sempre grati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Gliperimmensamente”. Gli occhi sono lucidi. Le parole fanno fatica ad uscire. Oggi è la giornata delal liceo ‘Ugo Foscolo’ di Canicattì, grosso centro dell’agrigentino, dove ha lavorato fino a tre anni fa ilessor Pietro Carmina, una delle sette vittime dell’esplosione di Ravanusa. Per quarant’anni il docente ha insegnato filosofia. E oggi è stato ricordato a scuola con le sue stesse parole. Quelle scritte dal docente prima di andare in pensione. Lette dagli, con fatica. Perché la tristezza ha presso spesso il sopravvento. “Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha – aveva scritto ilessore, parole lette oggi dagli ...