Il discorso agli studenti del prof morto a Ravanusa: "La vita si azzanna. Non abbiate paura di rischiare" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pietro Carmina, 68 anni, professore di storia e filosofia, è una delle sette vittime accertate dell’esplosione a Ravanusa. In occasione del pensionamento aveva scritto un toccante discorso indirizzato ai suoi studenti, che oggi continua a circolare sui social media. Ecco le sue parole. “Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni. Di parecchi rammento tutto, anche i sorrisi, le battute, i gesti di disappunto, il modo di giustificarsi, di confidarsi, di comunicare gioie e dolori, di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pietro Carmina, 68 anni,essore di storia e filosofia, è una delle sette vittime accertate dell’esplosione a. In occasione del pensionamento aveva scritto un toccanteindirizzato ai suoi, che oggi continua a circolare sui social media. Ecco le sue parole. “Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi. Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni. Di parecchi rammento tutto, anche i sorrisi, le battute, i gesti di disappunto, il modo di giustificarsi, di confidarsi, di comunicare gioie e dolori, di ...

Advertising

picpet : RT @ilriformista: 'Non siate spettatori ma protagonisti: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita'. Pietro Carmina aveva sc… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il professore morto a Ravanusa e il discorso agli studenti: «La vita si azzanna, non ad... - bertolire : RT @ilriformista: 'Non siate spettatori ma protagonisti: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita'. Pietro Carmina aveva sc… - Elygabrysabry1 : RT @ilriformista: 'Non siate spettatori ma protagonisti: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita'. Pietro Carmina aveva sc… - ilriformista : 'Non siate spettatori ma protagonisti: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita'. Pietro Carmina av… -