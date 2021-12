Il dirigente di Facebook che dice che la colpa della disinformazione sul social è dei «singoli esseri umani» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era il non detto che stava dietro a ogni dichiarazione ufficiale di Facebook – ora Meta – sulla disinformazione che circola sulla propria piattaforma. Nella fattispecie, Facebook ha sempre affermato di aver fatto progressi nella lotta alle fake news, ha sempre messo in evidenza i programmi della propria società che andavano in questa direzione, ha sempre promosso a pieni voti l’attività dei fact checkers indipendenti che l’aiutano – in questa fase storica – a combattere la disinformazione sulla piattaforma. Il sottinteso di questo modo di comunicare dava sempre la sensazione di attribuire, in qualche modo, la responsabilità della confusione sulle notizie che si alimentava all’interno del social network all’utente. Adesso, il passo successivo è stato compiuto. Andrew ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era il non detto che stava dietro a ogni dichiarazione ufficiale di– ora Meta – sullache circola sulla propria piattaforma. Nella fattispecie,ha sempre affermato di aver fatto progressi nella lotta alle fake news, ha sempre messo in evidenza i programmipropria società che andavano in questa direzione, ha sempre promosso a pieni voti l’attività dei fact checkers indipendenti che l’aiutano – in questa fase storica – a combattere lasulla piattaforma. Il sottinteso di questo modo di comunicare dava sempre la sensazione di attribuire, in qualche modo, la responsabilitàconfusione sulle notizie che si alimentava all’interno delnetwork all’utente. Adesso, il passo successivo è stato compiuto. Andrew ...

Advertising

monica_perico : RT @enzoblogger: Dirigente Bionthec spiega perché loro non si inoculano..Non gli é permesso dall'azienda,in quanto non devono avere problem… - enzoblogger : Dirigente Bionthec spiega perché loro non si inoculano..Non gli é permesso dall'azienda,in quanto non devono avere… - AntloNazionale : Dott.ssa Mira Masillo Dirigente Scolastica Scuola capofila RENAIPO ??Vi invita alla DIRETTA FACEBOOK dall’istituto… - triplete103 : Fa finta di non capire il ministro!La giornalista stava dicendo l'esatto opposto!! 'Accusava' lei e non la dirigent… -