Il declino del potere pubblico. Come salvare la classe dirigente secondo Alesse (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sistema amministrativo italiano è tutto da rifondare per poter ottenere il massimo dispiegamento delle energie professionali e materiali e per riuscirci serve un vero progetto riformatore che, in una logica di innovazione dell’amministrazione, sappia decretare, in primo luogo, la fine della babele prodotta da una legislazione perversa ed improduttiva, che assegna alla burocrazia, consapevolmente, un ruolo di ripiegamento autoreferenziale nella gestione delle pratiche amministrative su cui, in assenza di nuove regole schematiche e funzionali, continua a fondarsi l’immobilismo storico del nostro Paese. … In questo contesto, attingere dall’esterno è contro ogni logica e lo scriviamo in contrapposizione a chi parte dal presupposto inammissibile che la Pubblica amministrazione, per poter esistere e progettare, abbia bisogno, a prescindere da ogni ragionevole considerazione, di reclutare ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sistema amministrativo italiano è tutto da rifondare per poter ottenere il massimo dispiegamento delle energie professionali e materiali e per riuscirci serve un vero progetto riformatore che, in una logica di innovazione dell’amministrazione, sappia decretare, in primo luogo, la fine della babele prodotta da una legislazione perversa ed improduttiva, che assegna alla burocrazia, consapevolmente, un ruolo di ripiegamento autoreferenziale nella gestione delle pratiche amministrative su cui, in assenza di nuove regole schematiche e funzionali, continua a fondarsi l’immobilismo storico del nostro Paese. … In questo contesto, attingere dall’esterno è contro ogni logica e lo scriviamo in contrapposizione a chi parte dal presupposto inammissibile che la Pubblica amministrazione, per poter esistere e progettare, abbia bisogno, a prescindere da ogni ragionevole considerazione, di reclutare ...

Advertising

capuanogio : Mi pare che tutti quelli che si stanno muovendo per dire che #SanSiro non va abbattuto e #Milan e #Inter devono res… - BarbaFroid : @Liana65169804 @ferrazza In realtà era san Nicola di Myra a quei tempi 'mondo ellenistico', culturalmente greco, og… - mircodibasilio : RT @paologerbaudo: 'Liberali' italiani: - A difesa di Amazon e posizioni di monopolio (sono solo 'bravi') - Contro le auto elettriche perc… - BerliozPG : RT @paologerbaudo: 'Liberali' italiani: - A difesa di Amazon e posizioni di monopolio (sono solo 'bravi') - Contro le auto elettriche perc… - xorbetto : RT @paologerbaudo: 'Liberali' italiani: - A difesa di Amazon e posizioni di monopolio (sono solo 'bravi') - Contro le auto elettriche perc… -