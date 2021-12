Il Commissario Montalbano senza Luca Zingaretti? “La serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarvi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Commissario Montalbano senza Luca Zingaretti? Non è più solo fanta tv. Nonostante ormai da tempo l’attore abbia esplicitato i suoi dubbi sulla prosecuzione del progetto, in particolare dopo la morte di Andrea Camilleri e dello storico regista della serie di Rai1, Alberto Sironi, all’orizzonte si staglia ora un’ipotesi che in pochi avevano preso in considerazione: la realizzazione dei nuovi episodi inediti tratti da due romanzi dello scrittore siciliano, si potrebbero fare con un nuovo protagonista al posto di Zingaretti. «Ad oggi Luca Zingaretti non vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche senza Zingaretti, perché questa serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il? Non è più solo fanta tv. Nonostante ormai da tempo l’attore abbia esplicitato i suoi dubbi sulla prosecuzione del progetto, in particolare dopo la morte di Andrea Camilleri e dello storico regista delladi Rai1, Alberto Sironi, all’orizzonte si staglia ora un’ipotesi che in pochi avevano preso in considerazione: la realizzazione dei nuovi episodi inediti tratti da due romanzi dello scrittore siciliano, si potrebbero fare con un nuovo protagonista al posto di. «Ad ogginon vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche, perché questa...

