Il «Colosseo» di Hitler  divide la Germania |  sarà un teatro dell' Opera  o uno spettro del passato?

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il comune lo vorrebbe utilizzare per eventi artistici e culturali, storici e associazioni dibattono: deve restare abbandonato come «testimonianza del fallimento», oppure «non bisogna farsi intimidire dall’edificio, rendendo sacro come avrebbero voluto i nazisti»?

... oppure "non bisogna farsi intimidire dall'edificio, rendendo sacro come avrebbero voluto i nazisti"? dal nostro corrispondente BERLINO - Doveva essere il "" di. Una gigantesca arena ... Il comune lo vorrebbe utilizzare per eventi artistici e culturali, storici e associazioni dibattono: deve restare abbandonato come «testimonianza del fallimento», oppure «non bisogna farsi intimidire, ...