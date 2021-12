Il Collegio, anticipazioni penultima puntata 13 dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv, puntata finale domani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Eccezionalmente di lunedì va in onda stasera, 13 dicembre, la penultima puntata de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 giunto alla sua sesta e imperdibile stagione. Gli esami di terza media sono ormai alle porte: i ragazzi sono pronti? Come arriveranno alla puntata finale? Con quali voti? Il Collegio, anticipazioni penultima puntata 13 dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv Nella puntata di questa sera, la penultima della stagione, Rubino, Ricorda e Cresta dovranno cercare di riconquistare la cravatta persa a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Eccezionalmente di lunedì va in onda, 13, lade Il, il docu-reality di Rai 2 giunto alla sua sesta e imperdibile stagione. Gli esami di terza media sono ormai alle porte: i ragazzi sono pronti? Come arriveranno alla? Con quali voti? Il13in tv Nelladi questa sera, ladella stagione, Rubino, Ricorda e Cresta dovranno cercare di riconquistare la cravatta persa a ...

Advertising

tuttopuntotv : Il Collegio, anticipazioni del 13 dicembre: tutti pronti per i Giochi della Gioventù #ilcollegio - CorriereCitta : #IlCollegio, anticipazioni penultima puntata #13dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv, puntata finale domani - zazoomblog : Il Collegio 6 anticipazioni puntata 13 dicembre 2021 - #Collegio #anticipazioni #puntata - 361_magazine : - whereiismymind : comunque io ho ansia per mille cose domani mi traferisco domenica devo prepararmi psicologicamente per lunedì+ anti… -