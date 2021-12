Il Collegio, anticipazioni del 13 dicembre: tutti pronti per i Giochi della Gioventù (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche la sesta edizione de Il Collegio sta per giungere alla fine. Questa sera 13 dicembre, andrà in onda il penultimo appuntamento con l’amato programma di Rai 2. I ragazzi, sotto la guida dei loro insegnanti, dovranno dare prova delle loro costanza e della loro abilità nello studio. Ci sarà anche modo di distrarsi e di dedicare tempo alle lingue straniere. Dopo una stagione di rinunce e sacrifici, gli studenti si prepareranno per affrontare gli esami di terza media. Non tutti vivranno questo momento con serenità, infatti, alcuni dei protagonisti andranno incontro a diversi ostacoli. Potrebbe interessarti: Programmi TV Rai e Mediaset per Natale e Capodanno 2021 anticipazioni del 13 dicembre: in onda lo spettacolo di Cenerentola Quella di stasera sarà una puntata fondamentale ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche la sesta edizione de Ilsta per giungere alla fine. Questa sera 13, andrà in onda il penultimo appuntamento con l’amato programma di Rai 2. I ragazzi, sotto la guida dei loro insegnanti, dovranno dare prova delle loro costanza eloro abilità nello studio. Ci sarà anche modo di distrarsi e di dedicare tempo alle lingue straniere. Dopo una stagione di rinunce e sacrifici, gli studenti si prepareranno per affrontare gli esami di terza media. Nonvivranno questo momento con serenità, infatti, alcuni dei protagonisti andranno incontro a diversi ostacoli. Potrebbe interessarti: Programmi TV Rai e Mediaset per Natale e Capodanno 2021del 13: in onda lo spettacolo di Cenerentola Quella di stasera sarà una puntata fondamentale ...

