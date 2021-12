Il Collegio 6 in onda eccezionalmente stasera su Rai2: le anticipazioni della penultima puntata (Di lunedì 13 dicembre 2021) eccezionalmente stasera su Rai2 alle 21:20, e in streaming su RaiPlay, torna Il Collegio 6 con la penultima puntata di stagione: ecco le anticipazioni. Il Collegio 6 sbarca stasera su Rai2 alle 21:20, in via del tutto eccezionale, con la sua penultima puntata di stagione. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda in questo lunedì 13 dicembre 2021 ci svelano che, mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni. In cattedra, per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021)sualle 21:20, e in streaming su RaiPlay, torna Il6 con ladi stagione: ecco le. Il6 sbarcasualle 21:20, in via del tutto eccezionale, con la suadi stagione. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte. Ledell'appuntamento inin questo lunedì 13 dicembre 2021 ci svelano che, mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni. In cattedra, per ...

Advertising

Alex500505 : @AlessandraSegn5 Il Collegio andrà in onda stasera alle 21:20. - zazoomblog : Il Collegio 6 anticipazioni: la settima puntata del docu-reality in onda straordinariamente di lunedì - #Collegio… - TV_Italiana : Rivoluzione femminista fra le mura de #IlCollegio: stasera la signorina Federico sfiderà il Preside. Le anticipazi… - Diregiovani : Si conclude la sesta edizione de #IlCollegio, con gli ultimi due appuntamenti in onda questa sera, lunedì 13 dicemb… - Dissocillo : @meb @Tg1Rai @ItaliaViva mi piacerebbe sapere quanto spende un partito che rappresenta una scoreggia soffocata degl… -