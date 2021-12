Il Collegio 6 anticipazioni puntata 13 dicembre 2021

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lunedì 13torna Il6 in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte lee cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nella penultimadi lunedì 13, mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni. In cattedra, per mettere alla prova gli studenti: il professor Maggi, il professor Raina e la professoressa Petolicchio. L’altra sfida della settimana sarà la recita in inglese di Cenerentola, guidata dall’insegnante di lingua straniera Denise Mcnee. A livello sportivo, invece, i Collegiali, ...