Il centrodestra candida Simonetta Matone alle supplettive per il seggio Roma 1

AGI - Chiuso l'accordo di centrodestra sulla candidatura alle suppletive nel seggio Roma 1 della Camera. Per il posto, lasciato libero da Roberto Gualtieri eletto sindaco di Roma, la coalizione schiererà Simonetta Matone, ex sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, candidata alle Comunali in ticket con Enrico Michetti, e capogruppo della Lega in Consiglio comunale. "La candidatura di Simonetta Matone nel collegio Roma 1 rappresenta al meglio i valori del centrodestra: competenza, legalità, sicurezza, impegno civile e sociale - scrivono in una nota congiunta Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, ...

