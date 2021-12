Il cardigan di Chiara Ferragni ha un messaggio nascosto per Babbo Natale

Leggi su diredonna

(Di lunedì 13 dicembre 2021)non smette mai di dettare tendenze. Su Instagram ha condiviso uno scatto nel quale sfoggia ilnatalizio definitivo, quello con annesso il seguenteper: “I’m on the naughty list” (Sono nella lista dei cattivi). Un capo ironico e anche sexy, firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Le tonalità riprendono le classiche nuance natalizie: bianco, verde acceso e rosso. Così come le fantasie ricamate, che includono renne, abeti e pacchetti regalo in forma stilizzata. Il modello, invece, regala un tocco innovativo, dal momento che è composto da un golf aperto con grandi bottoni color panna sul davanti e un crop top a fascia abbinato, in maglia. È proprio lì che si svela la fatidica scritta realizzata con grandi lettere rosse, divertente e anche ...