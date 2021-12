Il bollettino di oggi: 12.712 nuovi casi e 98 decessi nelle ultime 24 ore. Continuano ad aumentare i ricoveri. Il tasso di positività al 4,1% (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 19.215 di ieri. Il tasso di positività sale da 3,8% a 4,1%, con 313.536 tamponi (ieri erano 501.815). I decessi sono 98 (ieri erano stati 66), per un totale di 134.929 vittime dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive sono 856, 27 in più rispetto a ieri con 60 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 254 in più di ieri, in totale 6951. Gli attualmente positivi sono 5.880 in più, per un totale di 290.757, di questi 282.950 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti, secondo quanto riferisce il bollettino di oggi, ammontano oggi a 6.726. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 idi contagio registrati24 ore in Italia, a fronte dei 19.215 di ieri. Ildisale da 3,8% a 4,1%, con 313.536 tamponi (ieri erano 501.815). Isono 98 (ieri erano stati 66), per un totale di 134.929 vittime dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i, le terapie intensive sono 856, 27 in più rispetto a ieri con 60 ingressi del giorno, mentre iordinari sono 254 in più di ieri, in totale 6951. Gli attualmente positivi sono 5.880 in più, per un totale di 290.757, di questi 282.950 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti, secondo quanto riferisce ildi, ammontanoa 6.726. La ...

