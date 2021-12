Idea regalo di Natale 2021 da LEGO® | due cofanetti per giovani lettori

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Dots™ Design Fun” e “Ninjago®: vascello del destino” per scatenare la propria vena estrosa e navigare i mari più insidiosi Grandi novità dall’universo. Sono ora disponibiliDots™ Design Fun eNinjago®: vascello del destino, la perfetta opportunità per idi scatenare la propria vena estrosa e navigare i mari più insidiosi. Per chi ama progettare e creare i più disparati oggetti, LEGO ® Dots™ Design Fun è sicuramente la scelta vincente. All’interno di una magnifica scatola sono racchiusi oltre 130 pezzida assemblare a proprio piacere… e non solo. Sono presenti un libro, stencil, adesivi e i Dots, che incoraggiano i bambini a dare forma alla propria immaginazione! Potranno infatti dare vita a uno splendido pavone, per poi trasformarlo in uno ...