I sorteggi portano la Champions League nel campo della meccanica quantistica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Che il calcio sia il meno esatto di tutti gli sport è chiaro forse da sempre, sicuramente dal 1990. Fu in quell'anno che un'équipe del Mit, facendo un'analisi computazionale comparativa tra i risultati degli ultimi cinquant'anni di oltre cinquanta sport, evidenziò come il gioco del pallone presentasse più variabili di qualsiasi altra disciplina. Per i ricercatori il calcio premia la squadra sulla carta più forte meno spesso che in altri sport proprio a causa di questo numero elevatissimo di variabili, alcune delle quali derivanti da una mancanza di rapporti di causalità lineare tra fenomeni, altre dovute alla sovrabbondanza di aleatorietà, sia nei regolamenti sportivi, sia "nei metodi d'assegnazione delle rivali". L'équipe di studiosi sottolineò che il cosiddetto "sorteggio libero", per quanto pilotato, era quanto meno di esatto c'era per determinare l'evoluzione di ...

Tuttosport - Premi e sorteggi Tutto Juve I sorteggi portano la Champions League nel campo della meccanica quantistica Gli ottavi di finali erano stati sorteggiati e tutto sembrava risolto. Poi un errore tecnico ha costretto l'Uefa a rifare tutto portando la competizione europea per club più importante in un paradosso ...

Pasticcio sorteggio Champions, la surrealista giustificazione della UEFA: "Colpa del software..." Giorgio Marchetti, segretario generale UEFA, ha spiegato il motivo del pasticcio che ha portato alla ripetazione del sorteggio, precisando che "A causa di un errore del software le squadre inserite ne ...

