I nuovi sorteggi di Champions dopo il clamoroso errore che ha portato all’annullamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) Caos durante i sorteggi di Champions League. Un errore, che gli organizzatori hanno attribuito al software che gestisce le combinazioni tra le squadre, ha portato a inserire la sfera contenente il bigliettino del Manchester United nell’urna tra le possibili avversarie del Villareal. Il caso ha voluto che venissero pescati proprio i Red Devils, che però non potevano affrontare il “sottomarino giallo” visto che entrambe erano nello stesso girone di qualificazione. Una serie di errori a cascata ha portato poi a non inserire, per lo stesso motivo, il Liverpool nell’urna dell’Atletico Madrid. Proprio gli spagnoli hanno sollevato la questione di fronte agli organismi decisionali europei, che hanno accordato la ripetizione dei sorteggi, che sono in corso in questo momento L'articolo proviene ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Caos durante idiLeague. Un, che gli organizzatori hanno attribuito al software che gestisce le combinazioni tra le squadre, haa inserire la sfera contenente il bigliettino del Manchester United nell’urna tra le possibili avversarie del Villareal. Il caso ha voluto che venissero pescati proprio i Red Devils, che però non potevano affrontare il “sottomarino giallo” visto che entrambe erano nello stesso girone di qualificazione. Una serie di errori a cascata hapoi a non inserire, per lo stesso motivo, il Liverpool nell’urna dell’Atletico Madrid. Proprio gli spagnoli hanno sollevato la questione di fronte agli organismi decisionali europei, che hanno accordato la ripetizione dei, che sono in corso in questo momento L'articolo proviene ...

