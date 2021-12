I No Tav in presidio a Torino contro Lo Russo e la commissione intergovernativa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tornano in piazza a Torino i No Tav. il Movimento ha indetto un presidio per mercoledì 15 dicembre alle ore 10.30 in piazza Castello in concomitanza della commissione intergovernativa tra Italia e Francia per stilare il programma dei lavori della Torino-Lione. Incontro che si svolgerà proprio a Torino e che vedrà partecipare il Comune con il sindaco Stefano Lo Russo e la Regione Piemonte “Questa sarà l’occasione attraverso cui verrà sbandierato il rientro del comune di Torino nel “fronte dei Si Tav” oltre a discutere dei prossimi lavori nei comuni della bassa Valle” spiegano i No Tav “D’altronde Lo Russo lo aveva dichiarato poche ore dopo essere stato eletto che la Tav era tra le sue priorità: di fronte a una ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tornano in piazza ai No Tav. il Movimento ha indetto unper mercoledì 15 dicembre alle ore 10.30 in piazza Castello in concomitanza dellatra Italia e Francia per stilare il programma dei lavori della-Lione. Inche si svolgerà proprio ae che vedrà partecipare il Comune con il sindaco Stefano Loe la Regione Piemonte “Questa sarà l’occasione attraverso cui verrà sbandierato il rientro del comune dinel “fronte dei Si Tav” oltre a discutere dei prossimi lavori nei comuni della bassa Valle” spiegano i No Tav “D’altronde Lolo aveva dichiarato poche ore dopo essere stato eletto che la Tav era tra le sue priorità: di fronte a una ...

