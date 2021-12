I miei dubbi sulla vaccinazione nei bambini dai 5 agli 11 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uno degli argomenti attualmente più dibattuti riguarda l’estensione della vaccinazione anti Covid 19 ai bambini di 5-11 anni, eventualità che già avevamo paventato e che ora si sta purtroppo concretizzando. Come noto, il 25 novembre l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato di concedere un’estensione dell’uso del vaccino BioNTech-Pfizer ai bambini da 5 a 11 anni ed il 1° dicembre è arrivata puntuale l’autorizzazione anche da parte di Aifa. Confesso di essere rimasta profondamente sconcertata nel leggere sul sito di AIFA che, a parere del CTS, “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uno degli argomenti attualmente più dibattuti riguarda l’estensione dellaanti Covid 19 aidi 5-11, eventualità che già avevamo paventato e che ora si sta purtroppo concretizzando. Come noto, il 25 novembre l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato di concedere un’estensione dell’uso del vaccino BioNTech-Pfizer aida 5 a 11ed il 1° dicembre è arrivata puntuale l’autorizzazione anche da parte di Aifa. Confesso di essere rimasta profondamente sconcertata nel leggere sul sito di AIFA che, a parere del CTS, “lacomporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della ...

Advertising

FBiasin : Migliore in campo: tutti. E, quindi, lui. (Francamente avevo i miei dubbi: non credevo potesse fare così bene e i… - Moraldo89985498 : @GiuseppeSottil6 Ho i miei dubbi...se la giurisprudenza non si è mossa fino adesso... che ha avuto tante occasioni… - TVorfano : RT @FBiasin: Migliore in campo: tutti. E, quindi, lui. (Francamente avevo i miei dubbi: non credevo potesse fare così bene e in così poco… - khristi80076732 : @Cartabellotta È un medico lei? Avrei i miei dubbi - guychiappa : @ilLamecus -