I jeans a fiori di Diletta Leotta sono il trend (insospettabile) dell'inverno

Leggi su diredonna

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Iuno di quei capi che non posassolutamente mancare nel guardaroba: evergreen, adatti (quasi) ad ogni occasione e ad ogni stagione, i pantaloni in denimcosì versatili che è impossibile rinunciarci. E, come ogni anno, anche per l’inverno 2022 ilè uno deidella stagione, come dimostrano le celebrities di tutto il mondo, che li scelgono per completare gli outfit più diversi. Tra queste c’è, che ha conquistato il web con un paio diche a prima vista potrebbero essere usciti da una collezione primaverile. I pantaloni della giornalista sportivachiari, dal taglio dritto che cade morbido sulla gamba, per allargarsi leggermente sul fondo. Un modello che sta ...