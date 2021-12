I fratelli De Filippo | la recensione | Tra epopea familiare e racconto di formazione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lade IDe, un film di Sergio Rubini sulla storia personale del trio De, artefice di una delle più grandi rivoluzioni nel teatro del Novecento. È la sera di Natale del 1931 e al cinema teatro Kursaal di Napoli le immagini in bianco e nero di Nessun uomo le appartiene con Clark Gable e Carole Lombard, lasciano spazio alla prima di Natale in casa Cupiello. Eduardo, Peppino e Titina Dehanno finalmente realizzato il sogno di recitare insieme in una compagnia tutta loro, che ne porta anche il nome: Teatro Umoristico "i De". Poi un lungo flashback ripercorre tutti gli eventi che li hanno portati su quel palcoscenico (come leggerete più ampiamente nellade IDe). ...