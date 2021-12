I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.712 casi positivi da coronavirus e 98 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.807 (281 in più di ieri), di cui 856 nei reparti di terapia intensiva (27 Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 12.712 casi positivi dae 98 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.807 (281 in più di ieri), di cui 856 nei reparti di terapia intensiva (27

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - BrutalDeluxe2 : @Pabos0 Ok, ho sbagliato a fare lo screenshot, ma a quanto pare l'ISS ha smesso di postare i dati che mostrano la d… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 13 dicembre - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti: L’incidenza sul totale dei 313.536 tamponi effett… - dantiol : RT @DataMediaHub: Va protetto l’anonimato di chi lascia commenti sul sito di un quotidiano - -