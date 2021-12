“I danni che mi ha lasciato il Covid”. Iva Zanicchi choc, dopo mesi una brutta situazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sembra davvero ieri, invece è già trascorso un anno dalla scomparsa dell’amato fratello minore della mitica Iva Zanicchi. Antonio per lei era come un figlio, lo aveva cresciuto in qualità di sorella maggiore ed è morto per il Covid. La stessa malattia in quel periodo aveva afflitto l’artista, che ancora risente delle conseguenze. Pensare che Iva Zanicchi ancora non ha recuperato, e non è detto accada avanti, l’olfatto. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata in questi giorni il Corriere della Sera: “Non sento l’odore del brodo della domenica, del caffè la mattina. Ma grazie a Dio continuo a cantare, respiro bene”. Però a farla soffrire c’è anche altro. Il Covid le ha lasciato in eredità numerosi strascichi, fisici, ma anche profonde cicatrici al cuore. Iva Zanicchi, gli ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sembra davvero ieri, invece è già trascorso un anno dalla scomparsa dell’amato fratello minore della mitica Iva. Antonio per lei era come un figlio, lo aveva cresciuto in qualità di sorella maggiore ed è morto per il. La stessa malattia in quel periodo aveva afflitto l’artista, che ancora risente delle conseguenze. Pensare che Ivaancora non ha recuperato, e non è detto accada avanti, l’olfatto. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata in questi giorni il Corriere della Sera: “Non sento l’odore del brodo della domenica, del caffè la mattina. Ma grazie a Dio continuo a cantare, respiro bene”. Però a farla soffrire c’è anche altro. Ille hain eredità numerosi strascichi, fisici, ma anche profonde cicatrici al cuore. Iva, gli ...

