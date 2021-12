I contenitori per alimenti di Tetris sono il regalo che stavamo aspettando (Di lunedì 13 dicembre 2021) Attenzione, attenzione, prepariamoci a gridare tutti in coro «Li voglio»: il kit di contenitori per alimenti a forma di blocchi - pardon, tetramini - di Tetris è l'ultima novità nata dalla collaborazione tra Samsung e The Tetris Company, e sì, rischiamo seriamente di trovarci di fronte all'idea regalo più bella dell'anno. Pronta a rivoluzionare in modo smart (e coloratissimo) il nostro frigorifero, facendo al contempo anche una scelta solidale e responsabile. Ma andiamo con ordine. Durante i mesi di pandemia Samsung, che tra i suoi numerosi prodotti contempla anche la linea di frigoriferi personalizzabili Bespoke, ha interrogato gli italiani sui loro comportamenti domestici. È emerso che in tre quarti degli intervistati (75%) si denota un certo senso di colpa per la quantità di rifiuti prodotti in ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Attenzione, attenzione, prepariamoci a gridare tutti in coro «Li voglio»: il kit dipera forma di blocchi - pardon, tetramini - diè l'ultima novità nata dalla collaborazione tra Samsung e TheCompany, e sì, rischiamo seriamente di trovarci di fronte all'ideapiù bella dell'anno. Pronta a rivoluzionare in modo smart (e coloratissimo) il nostro frigorifero, facendo al contempo anche una scelta solidale e responsabile. Ma andiamo con ordine. Durante i mesi di pandemia Samsung, che tra i suoi numerosi prodotti contempla anche la linea di frigoriferi personalizzabili Bespoke, ha interrogato gli italiani sui loro comportamenti domestici. È emerso che in tre quarti degli intervistati (75%) si denota un certo senso di colpa per la quantità di rifiuti prodotti in ...

