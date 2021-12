I comuni bergamaschi alla sfida del PNRR | “Servono investimenti e nuove assunzioni”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. I, a causa dei tagli effettuati negli anni, hanno perso circa il 24% del personale, la fascia d’età tra i 51 e i 60 anni rappresenta il 47% del personale, e mancano le competenze specifiche. Inoltre, in provincia di Bergamo sono 243 i, 167 dei quali sotto i 5.000 abitanti, 12 Unioni dei, e 6tà Montane. Il totale degli addetti negli enti locali orobici è di 4.299 persone, cioè 3,91 per 1000 abitanti, quando la media della Lombardia è del 5,35 e quella dell’ Italia del 5,87. In valle Brembana l’esempio più eclatante: sino a Sedrina negli uffici pubblici ci sono 149 lavoratori dipendenti, su un territorio di circa 635 Km2 con 45000 abitanti: in proporzione, un dipendente ogni 300 abitanti, un dipendente ogni 4 chilometri quadrati. “Questo fa emergere in ...

Advertising

infoitinterno : Covid, sale l'incidenza. I Comuni bergamaschi senza contagi passano da 107 a 91 - zazoomblog : Covid sale l’incidenza. I Comuni bergamaschi senza contagi passano da 107 a 91 - #Covid #l’incidenza. #Comuni - webecodibergamo : Il monitoraggio dell’Ats di Bergamo per la settimana 1-7 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : comuni bergamaschi

L'Eco di Bergamo

...rosso suggerisce anche l'idea di una molla elastica che spinge le due città oltre i luoghi...cultura 2023 ben rappresenta la caratteristica della brescianità che più ci accomuna ai: ...E da oggi lo diventa ancora di più, per tutti i bresciani e per tutti i, che potranno ... All'indagine dei duevincolante era anche l'esperienza dei soggetti, che dovevano essere in ...Per due mesi sarà proiettato sui palazzi comunali delle due città, comparirà su tutti i mezzi pubblici di Atb e Brescia Mobilità e nelle piazze Vittorio Veneto e della Vittoria grandi strutture con il ...Una lettera B, iniziale dei nomi delle due città che per la prima volta sono state scelte come duplice Capitale italiana della Cultura, che diventa un 3, evocativo del 2023, anno ...