I 25 lavori più colpiti nell'era Covid (dei quali c'è bisogno) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Covid con le sue restrizioni ha messo in ginocchio l'economia. In particolare sono stati colpiti alcuni comparti, mentre altri hanno avuto un impulso in seguito alla richiesta di alcune professionalità oggi molto ricercate, in primis nella sanità (infermieri soprattutto) e scuola (insegnanti). A dirlo, per il mercato del lavoro statunitense, molto dinamico, è l'ufficio statistico del dipartimento del Lavoro (Bureau of Labor Statistics), i cui dati confermano che negli Usa è in corso un'enorme riallocazione della forza lavoro, anche per effetto di quella che viene ormai definita The Great Resignation (La Grande Dimissione). Sono tanti gli americani che lasciano il proprio lavoro per cambiarlo: 4,4 milioni lo hanno fatto nel settembre 2021, il dato storico più alto di sempre dopo che il mese precedente si era registrato un altro ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilcon le sue restrizioni ha messo in ginocchio l'economia. In particolare sono statialcuni comparti, mentre altri hanno avuto un impulso in seguito alla richiesta di alcune professionalità oggi molto ricercate, in primisa sanità (infermieri soprattutto) e scuola (insegnanti). A dirlo, per il mercato del lavoro statunitense, molto dinamico, è l'ufficio statistico del dipartimento del Lavoro (Bureau of Labor Statistics), i cui dati confermano che negli Usa è in corso un'enorme riallocazione della forza lavoro, anche per effetto di quella che viene ormai definita The Great Resignation (La Grande Dimissione). Sono tanti gli americani che lasciano il proprio lavoro per cambiarlo: 4,4 milioni lo hanno fatto nel settembre 2021, il dato storico più alto di sempre dopo che il mese precedente si era registrato un altro ...

Advertising

CinoBalanico : RT @_auv_: Quando lavoravo in ricerca, si scherzava dicendo che i lavori più vecchi di 20 anni venivano dimenticati. Eravamo ottimisti. htt… - CieloGrigioStop : @worldernest Fare il sindacalista è uno dei lavori più difficili , ma tu non puoi saperlo , non hai mai lottato per… - MarySpes : RT @_auv_: Quando lavoravo in ricerca, si scherzava dicendo che i lavori più vecchi di 20 anni venivano dimenticati. Eravamo ottimisti. htt… - _notterosaneve : @heydorotheea esatto!! ti giuro ne andavo troppo fiera??, infatti quando facemmo i lavori in camera e mia madre per… - gambettino : @La_manina__ Lei dovrebbe rivedere i lavori dei governi e realizzare chi ha fatto più leggi per i diritti degli ita… -

Ultime Notizie dalla rete : lavori più Galleria Comelico, Pozza contro la chiusura: 'In due anni si costruisce il secondo tunnel' ' I lavori in galleria sono necessari - aveva spiegato il sindaco di Santo Stefano Oscar Meneghetti - ma sono più di 10 anni che la situazione è nota . Gli interventi passati? Tutti palliativi. Un ...

Mario Cresci: la cultura del progetto ...la cultura del progetto e la libertà nell'uso di più strumenti espressivi (fotografia, pittura, disegno, grafica, installazione) che lo guidano nell'elaborazione di tutti i suoi successivi lavori, ...

Dibattito pubblico: Modificata più volte la composizione della Commissione Lavori Pubblici ' Iin galleria sono necessari - aveva spiegato il sindaco di Santo Stefano Oscar Meneghetti - ma sonodi 10 anni che la situazione è nota . Gli interventi passati? Tutti palliativi. Un ......la cultura del progetto e la libertà nell'uso distrumenti espressivi (fotografia, pittura, disegno, grafica, installazione) che lo guidano nell'elaborazione di tutti i suoi successivi, ...