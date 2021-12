Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano richiama Greg Ireland per tornare alla guida dei Foxes (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torna Greg Ireland all’HCB Alto Adige Alperia! La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: il coach canadese, quindi, torna sulla panchina dei Foxes, dove era rimasto fino all’estate scorsa. La scelta di Doug Mason, con il senno di poi, non è stata quella azzeccata dalla dirigenza altoatesina che, dopo un avvio di stagione non propriamente scintillante nella ICE Hockey League 2021-2022, ha deciso quindi di tornare sui propri passi. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato da Bolzano: ’HCB Alto Adige Alperia comunica di aver trovato l’accordo per il ritorno di Greg Ireland nel ruolo di head coach della prima squadra. Per il cinquantaseienne canadese, dall’anno scorso anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tornaall’HCB Alto Adige Alperia! La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: il coach canadese, quindi, torna sulla panchina dei, dove era rimasto fino all’estate scorsa. La scelta di Doug Mason, con il senno di poi, non è stata quella azzeccata ddirigenza altoatesina che, dopo un avvio di stagione non propriamente scintillante nella ICE, ha deciso quindi disui propri passi. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato da: ’HCB Alto Adige Alperia comunica di aver trovato l’accordo per il ritorno dinel ruolo di head coach della prima squadra. Per il cinquantaseienne canadese, dall’anno scorso anche ...

