"Ho smesso di credergli, utte sceneggiate". Davide Silvestri vuota il sacco: chi sta fingendo al GfVip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli vuole lasciare il Grande Fratello vip con una sceneggiata che, sin da subito, diventa virale. Ed accade che Davide Silvestri, con il suo impeccabile low profile, parla con Francesca Cipriani appartandosi nella casa e parlando della crisi di Belli. Vera o non vera? Questo non lo sappiamo. Ma, a quanto pare, le urla di Alex le hanno sentite tutti. Compreso Davide, che commenta così: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia". Questo non significa parlare alle spalle di un compagno d'avventura - che tra l'altro stasera potrebbe abbandonare la casa definitivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli vuole lasciare il Grande Fratello vip con una sceneggiata che, sin da subito, diventa virale. Ed accade che, con il suo impeccabile low profile, parla con Francesca Cipriani appartandosi nella casa e parlando della crisi di Belli. Vera o non vera? Questo non lo sappiamo. Ma, a quanto pare, le urla di Alex le hanno sentite tutti. Compreso, che commenta così: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia". Questo non significa parlare alle spalle di un compagno d'avventura - che tra l'altro stasera potrebbe abbandonare la casa definitivamente ...

Davide Silvestri ei dubbi su Alex Belli | "Ho smesso di credergli Fa le sceneggiate" Zazoom Blog

