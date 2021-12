“Ho smesso di credergli” | Davide Silvestri apre gli occhi su Alex Belli dopo la sfuriata della porta rossa

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 13 dicembre 2021)si è recentemente sfogato con Francesca Cipriani parlando proprio“sceneggiata” diche voleva “sfondare” ladel Grande Fratello Vip per andare via dalla Casa. “Hodi”,gliladiprima si è accertato che lafosse chiusa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.