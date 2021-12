“Ho preso troppo Viagra e gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita”: lo sfogo di un 52enne al Sun (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ho preso troppo Viagra per incrementare la mia vita sessuale, ma gli effetti collaterali mi stanno rovinando la vita“. Inizia così la lettera-sfogo che un uomo di 52 anni (rimasto anonimo) ha inviato alla celebre rubrica del tabloid britannico The Sun “Dear Deidre” raccontando come quel medicinale che doveva aiutarlo a vivere più serenamente l’abbia trasformata in un incubo perché ha finito per abusarne. Ora se ne è pentito ma è troppo tardi: “Pensavo che il Viagra fosse la risposta ai miei problemi di erezione, ma l’ultima volta che ho usato le pillole blu è stato disastroso. Ho avuto un’erezione imbarazzante che non finiva più, tanto che non sono potuto andare a prendere i miei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Hoper incrementare la miasessuale, ma glimila“. Inizia così la lettera-che un uomo di 52 anni (rimasto anonimo) ha inviato alla celebre rubrica del tabloid britannico The Sun “Dear Deidre” raccontando come quel medicinale che doveva aiutarlo a vivere più serenamente l’abbia trasformata in un incubo perché ha finito per abusarne. Ora se ne è pentito ma ètardi: “Pensavo che ilfosse la risposta ai miei problemi di erezione, ma l’ultima volta che ho usato le pillole blu è stato disastroso. Ho avuto un’erezione imbarazzante che non finiva più, tanto che non sono potuto andare a prendere i miei ...

