Harnaaz Sandhu è Miss Universo 2021 | la sua vittoria tra Covid e anti-Israele

è la nuova Miss Universo 2021. La modella e attrice di Bollywood ha sbaragliato la concorrenza di ben 80 partecipanti, in un'edizione che è stata segnata dalle numerose critiche politiche contro Israele, Paese ospite per la prima volta del prestigioso concorso. A incoronare la vincitrice è stata la messicana Andrea Meza, reginante nel 2020.

Miss India,, stata incoronata ieri Miss Universo nella citt israeliana di Eilat, nella 70ma edizione del concorso annuale tenutosi per la prima volta in Israele. Oltre alle complicazioni per la ...L'attrice e modella indianaha vinto Miss Universo 2021 svoltosi in Israele: una competizione svoltasi tra Covid e boicottaggio anti Israele. Continua a leggere Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading..È l'indiana Harnaaz Sandhu Miss Universo 2021. La modella e attrice di Bollywood, 21 anni, ha battuto le altre 79 concorrenti che hanno partecipato alla competizione tenutasi in Israele, arrivando in ...Miss India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata ieri Miss Universo nella città israeliana di Eilat, con diverse concorrenti che nella 70ma edizione del concorso annuale tenutosi per ...