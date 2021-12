Hamilton perde il Mondiale in Formula Uno, la stampa inglese: “Derubato!” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si alza il tuono di protesta della stampa inglese contro la vittoria di Verstappen. Al Gran Premio di Abu Dhabi, quello delle meraviglie e delle iperbole in curva, di un destino giocato fino all’ultimo dai due piloti contendenti, Hamilton ha perso il suo ottavo scettro in Formula Uno. Già la Mercedes aveva fatto ricorso per delle irregolarità, tra le quali anche un presunto sorpasso azzardato dell’olandese poi campione iridato, durante il giro della safety car, rigettato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (leggi qui). Si affianca al coro delle proteste anche il mondo britannico. Il figlio d’Inghilterra è salito sul secondo gradino, con tante di congratulazioni al vincitore e con onestà sportiva. Ma la stampa inglese non ha digerito la vittoria di Max, in quanto quel ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si alza il tuono di protesta dellacontro la vittoria di Verstappen. Al Gran Premio di Abu Dhabi, quello delle meraviglie e delle iperbole in curva, di un destino giocato fino all’ultimo dai due piloti contendenti,ha perso il suo ottavo scettro inUno. Già la Mercedes aveva fatto ricorso per delle irregolarità, tra le quali anche un presunto sorpasso azzardato dell’olandese poi campione iridato, durante il giro della safety car, rigettato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (leggi qui). Si affianca al coro delle proteste anche il mondo britannico. Il figlio d’Inghilterra è salito sul secondo gradino, con tante di congratulazioni al vincitore e con onestà sportiva. Ma lanon ha digerito la vittoria di Max, in quanto quel ...

