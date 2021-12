“Hai fatto una figuraccia” GF Vip | tutti gli occhi su Soleil Sorge | l’hanno vista E immediati i commenti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Incredibile gaffe al ‘GF Vip 6’ di, che si è resa protagonista di una situazione imbarazzante nella Casa più spiata d’Italia. Il video che l’ha immortalata in quel momento inaspettato hail giro della rete ed è stato un vero e proprio assist nei confronti di coloro che non amano particolarmente la figura dell’ex ‘Uomini e Donne’ nel reality show. Infatti, sono arrivatiironici e di critica contro la giovane, che però hadi tutto per evitare che si notasse l’accaduto. Intanto, prima di parlarvi nel dettaglio della vicenda legata a, è esplosa una bomba clamorosa su Katia Ricciarelli, che sarebbe impegnata sentimentalmente e pronta a fare il grande passo: “C’è una persona un po’ importante fuori dalla Casa e qui ho capito ...

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? Interviste ? Quiz ?? #InterSantaClues ?? #HallOfFame Se non l'hai ancora fatto, sfogli… - chetempochefa : 'La prima cosa che hai fatto dopo essere arrivato a casa?' 'Ho detto devo fare qualcosa di diverso. Mi faccio una d… - Eurosport_IT : Che hai fatto 'sto weekend? Dominato ?????? #Goggia | #EurosportSCI | #LakeLouise - giozomparelli : @paologoriburde comunque ho appena controllato la temperatura a marciana: ci son 14 gradi ora tu m’hai fatto venire le voglie. - arem1956 : lo specchio della felicità....#SerkanÇayoglu basta poco per regalarci tanti sorrisi... !!! oggi ci hai fatto propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai fatto

Vergine " Questo martedì di San Giovanni sarà un ottimo momento per implementare i piani e le promesse chea te stesso. È probabile che nuovi sforzi possano decollare molto rapidamente. ...Non volevo ferire, erasolamente per provocazione. Se l'vista in questo modo, ti chiedo scusa. Io do molto peso alle parole' . Lei gli ha risposto: 'Se sei arrivato a questo, significa che ...