“Ha un tumore” Cinema sotto choc | l’attrice 28enne operata | mistero sulle sue condizioni

A dare la notizia è stato il portale K-Pop che cita un comunicato rilasciato dall'agenzia Artist Company che segue l'attrice classe 1991. "All'attrice è stato diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico raccomandato del medico. L'attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di "Special Delivery". Ora si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie". Poche parole che non fanno piena luce sulle sue condizioni. La notizia arriva a pochi giorni dall'anteprima di "Special Delivery", il suo ultimo film. Ora, per l'attrice coreana Park So Dam è tempo di riposo.

