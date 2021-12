Gualtieri Asstra | ' Imprese devono cofinanziare investimenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - ''La messa a terra deglidel cambiamento che dobbiamo portare avanti si potrà fare se tutti lavoriamo insieme. Le regole per fare le gare per comprare i nuovi autobus nei tempi in cui vengono assegnati i finanziamenti e le risorse perchè le nostrehanno i bilanci da chiudere e se non ci sono i tempi e i modi con i finanziamenti per tempo potremmo avere dei problemi, anche rispetto al mondo finanziario. Legli, perchè solo per alcune linee di finanziamento è previsto il 100%. Essere capaci divuol dire aver quel volano positivo di cui tuti abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi''. Lo sottolinea il vicepresidente di, Giuseppina ...