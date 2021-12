Green pass Italia, bambini sotto 12 anni sono esenti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come stabilito “con chiarezza da decreto legge, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass”. Lo ricorda il ministero della Salute, facendo chiarezza sul punto anche in vista della vaccinazione per i più piccoli nella fascia 5-11 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come stabilito “con chiarezza da decreto legge, ii 12esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il”. Lo ricorda il ministero della Salute, facendo chiarezza sul punto anche in vista della vaccinazione per i più piccoli nella fascia 5-11. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - GuidoDeMartini : ?? Il candidato al Nobel Benozzo: LA LIBERTÀ NON È MAI UNA CONCESSIONE ?? ????Professore, perché ha detto NO al Green… - Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - giagiangi : RT @ImolaOggi: ??Prima CAUSA Pilota contro il Green Pass al Tribunale di Ascoli Piceno Avv. Giuseppe De Santis - Mauro Sandri - Giulio Marin… - A_Gentili : RT @GfveGianfra: È ORA CHE MIGLIAIA DI CAUSE INDIVIDUALI DI LAVORO IMPONGANO AI GIUDICI DI PRENDERE ATTO CHE IL GREENPASS ESTENDE L’EPIDEMI… -