Green Pass e zona gialla: novità da oggi in Calabria, rischio Veneto e Liguria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche per l’Italia il vento sembra stia cambiando e sta per rovinare le festività in arrivo. È in corso un nuovo picco di Covid e vi sono i primi casi di Omicron, ufficialmente 26 (mentre in Gran Bretagna, che solo ora mette Green Pass e ripristina restrizioni, sono già oltre 600 i casi confermati) e le Regioni “campanello d’allarme”, le stesse travolte dalla prima ondata, già danno di nuovo i numeri: il Veneto con 4.062 casi in 24 ore, la Lombardia con 4.024. Inoltre, già sette Regioni e Province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive: Calabria, che da oggi 13 dicembre è ufficialmente in zona gialla, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Bolzano, Trento, Veneto. ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche per l’Italia il vento sembra stia cambiando e sta per rovinare le festività in arrivo. È in corso un nuovo picco di Covid e vi sono i primi casi di Omicron, ufficialmente 26 (mentre in Gran Bretagna, che solo ora mettee ripristina restrizioni, sono già oltre 600 i casi confermati) e le Regioni “campanello d’allarme”, le stesse travolte dalla prima ondata, già danno di nuovo i numeri: ilcon 4.062 casi in 24 ore, la Lombardia con 4.024. Inoltre, già sette Regioni e Province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive:, che da13 dicembre è ufficialmente in, Friuli-Venezia Giulia,, Marche, Bolzano, Trento,. ...

