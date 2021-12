Green pass anche per bambini sotto i 12 anni? Cosa dice il Decreto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Come stabilito “con chiarezza da Decreto legge, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass”. Lo ricorda il ministero della Salute, facendo chiarezza sul punto anche in vista della vaccinazione per i più piccoli nella fascia 5-11 anni. Vaccino anti-Covid per i bambini: Cosa c’è da sapere “Seppure in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva”, ricorda l’Istituto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Come stabilito “con chiarezza dalegge, ii 12sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il”. Lo ricorda il ministero della Salute, facendo chiarezza sul puntoin vista della vaccinazione per i più piccoli nella fascia 5-11. Vaccino anti-Covid per ic’è da sapere “Seppure in misura minore rispetto all’adulto,nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva”, ricorda l’Istituto ...

